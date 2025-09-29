В Югре утвердили 14 новых участков недр для лицензирования в 2026 году

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры (ХМАО-Югра) утвердили предложение направить в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) перечень из 14 новых участков недр для лицензирования в 2026 году, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Общий объем ресурсов и запасов на этих участках более 68 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Пять из них находятся в арктической зоне региона — Березовском и Белоярском районах. По словам господина Кухарука, решение принято в рамках его поручений, данных в ходе декабрьского послания.

Директор департамента недропользования и природных ресурсов округа Сергей Филатов уточнил, что участки планируется передать по совмещенной лицензии и для геологического изучения.

«Мы даем эти предложения для того, чтобы воспроизводить ресурсы и запасы для сохранения доли добычи региона в общероссийской добыче на уровне 40%»,— цитирует Сергея Филатова Telegram-канал «Югра Z Официально» .

Полина Бабинцева