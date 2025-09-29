В Черноземье 30 сентября ночью — местами заморозки до –2°С, днем — до +13°C

В ночь на вторник, 30 сентября в отдельных регионах Черноземья ожидаются заморозки до –2°С. Днем потеплеет до +13°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно. Ночью температура составит +6°C. Днем — +13°C.

В Воронеже ночью — переменная облачность, +4°C. Днем — малооблачно, +12°C.

В Курске — облачно. Ночью — +5°C. Днем — +11°C.

В Липецке ночью ожидаются переменная облачность и заморозки до –1°C. Днем — малооблачно, +11°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, +3°C. Днем — облачно, +11°C.

В Тамбове — малооблачно. В темное время суток — –2°C. Днем — +11°C.

Юрий Голубь