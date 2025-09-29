Резидентам «Сколково» могут запретить использовать налоговые льготы для IT-компаний

С 2026 года предусматривается увеличение для IT-организаций единого пониженного тарифа страховых взносов до 15% с сумм в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (ЕПВБ), с сохранением единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% с сумм сверх ЕПВБ.

В 2025 году ЕПВБ в рамках одного физлица составляет 2,8 млн руб. Каждый год этот показатель индексируется, исходя из размера средней заработной платы. В пояснительной записке к проекту ФЗ также отмечается, что применение единых пониженных тарифов страховых взносов, установленных для IT-организаций, исключается для компаний, имеющих статус участника проекта «Сколково».

В Минцифры пояснили, что проект поправок исключает возможность одновременного использования льгот, которые предусмотрены для резидентов «Сколково», и преференций для IT-компаний.

«Это полностью укладывается в основные правила налогового законодательства, которые предусматривают возможность только одного преференциального режима»,— добавили в ведомстве. Согласно сайту «Сколково», тарифы на страховые взносы в пределах минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляют 30%, а с части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ, применяется единый пониженный тариф — 15%.

Филипп Крупанин