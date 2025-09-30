Новые выборы по старым тарифам

Расходы на подготовку и проведение предстоящих выборов в Госдуму, заложенные в проекте федерального бюджета на следующий год, не увеличились: расти будут только затраты Центризбиркома на IT-инфраструктуру. Такой вывод можно сделать из проекта основного финансового документа, внесенного в Думу 29 сентября. Это означает, что серьезных нововведений на выборах-2026 не планируется, поясняет эксперт, что, впрочем, не отменяет возможного расширения географии онлайн-голосования.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бюджет Центризбиркома (ЦИК) в год парламентских выборов составит 30 млрд руб., следует из проекта бюджета на 2026–2028 годы, внесенного правительством в Госдуму. Это чуть больше, чем планировалось годом ранее (29,7 млрд руб. в бюджете на 2025–2027 годы), но объем ассигнований, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы, не изменился и по-прежнему составляет 23,28 млрд руб., уточняется в пояснительной записке к документу.

А вот система ГАС «Выборы» обойдется дороже: вместо запланированных ранее 3,7 млрд руб. в следующем году на нее планируется потратить 4 млрд руб. В 2027 году расходы на систему должны вырасти еще сильнее: с 3,8 млрд до 4,9 млрд руб., а прогноз на 2028 год — уже 5,2 млрд руб. Кроме того, 1,5 млрд руб. планируется потратить на оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения и трансляцией изображения в сети интернет (хранение соответствующих видеозаписей в 2027–2028 годах обойдется еще почти в 1,7 млрд руб. ежегодно).

Отметим также, что инфляционные процессы минимально отразились на электоральных процедурах: в 2021 году на подготовку выборов в Госдуму выделяли 21,4 млрд руб., то есть рост предполагаемых расходов за шесть лет составит менее 9%. Традиционно основная часть заложенных на проведение выборов средств — это оплата труда членов избирательных комиссий (по данным ЦИКа, их в России около 97 тыс.). Размер такой оплаты определяет сам избирком, причем она никак не привязана к МРОТ: например, на выборах президента-2024 члены участковых комиссий получали за работу 42 руб. в час. Неудивительно, что наиболее резкий рост стоимости выборов произошел в 2021 году при переходе к трехдневному голосованию. Тогда бюджет кампании по сравнению с 2016-м вырос более чем вдвое: с 10,4 млрд до 21,4 млрд руб.

Заложенный на 2026 год бюджет означает, что введение новых форматов и форм голосования на выборах в Госдуму не планируется, полагает электоральный юрист и бывший председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров. В том числе, отмечает он, законсервировано число регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Но время для корректировки бюджета еще есть, а ДЭГ — не самая емкая статья расходов. К весне 2026 года, когда в ЦИКе соберут и обсудят заявки регионов на онлайн-голосование, возможно увеличение расходов за счет расширения географии ДЭГ, допускает эксперт. С юридической точки зрения это относительно простая процедура, главный вопрос там именно финансовый, поэтому при наличии свободных средств число регионов с ДЭГ может быть увеличено, заключает господин Захаров.

Напомним, что на прошлой неделе председатель ЦИКа Элла Памфилова рассказала президенту о рекордном количестве заявлений, поданных в этом году на ДЭГ (оно проходило в 24 регионах). Кроме того, сообщила глава ЦИКа, идет работа над внедрением голосования с помощью спутниковой связи: это может решить проблему организации волеизъявления в труднодоступных местах, где сейчас один голос обходится в 400 раз дороже, чем в среднем по России. «Мы сейчас с ними выходим на пилотный проект. Это снимает многие проблемы, и голосование станет еще более доступным»,— пообещала госпожа Памфилова.

Анастасия Корня