На Белоярской АЭС досрочно завершили плановый ремонт энергоблока №3

На Белоярской АЭС (Свердловская область) завершен плановый ремонт и модернизация энергоблока №3 с реактором БН-600, сообщили в пресс-службе предприятия. Работы были завершены на три дня раньше установленного срока.

Во время ремонта был выполнен комплекс работ по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и модернизации оборудования.

«Досрочное завершение ремонта позволит дополнительно выработать порядка 40 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии»,— отметил директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

В рамках работ были заменены все испарительные модули на трех парогенераторах. «Суммарно специалисты заменили 24 испарительных модуля, каждый из них - длиной 16 метров и весом 20 тонн. Это позволит БН-600 надежно и безопасно обеспечивать жителей Урала электрической энергией до 2040 года»,— говорится в сообщении.

На энергоблоке обновили релейную защиту и автоматику турбогенератора №5, заменив устаревшие электромеханические устройства на современные микропроцессорные системы. Специалисты провели капитальный ремонт главного циркуляционного насоса с заменой электродвигателя и перегрузили 107 тепловыделяющих сборок в активную зону реактора.

В настоящее время в ремонте также находится энергоблок №4 Белоярской АЭС. После его возвращения в строй оба блока будут обеспечивать до 16% энергопотребления Свердловской области.

Белоярская атомная электростанция (БАЭС) — российская атомная электростанция, расположенная в 45-ти километрах от Екатеринбурга в поселке Заречный. На БАЭС имеются четыре блока: энергоблоки №1 и №2 с реакторами на тепловых нейтронах (выведены из эксплуатации) и энергоблоки №3 и №4 с реакторами на быстрых нейтронах.

Полина Бабинцева