В Ярославле с 1 октября приостановят работу три трамвайных маршрута

В Ярославле с 1 октября временно отменяется работа трамвайных маршрутов № 1, 6к и 7к. Об этом сообщили в правительстве области.

Причина отмены — реконструкция трамвайных путей в рамках концессионного соглашения. Работы стартуют в центральных районах, на путепроводах на проспекте Октября, а также на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября в районе улицы Выставочной.

Ввиду этого также с 1 октября маршрут № 5к будет укорочен — движение запланировано на участке от больницы № 9 до трамвайного депо. С декабря маршрут будет следовать до ТРЦ «РИО».

Тогда же хотят возобновить работу маршрута № 6к. Весной следующего года намерены открыть участок от «РИО» до ЯМЗ и, соответственно, продлить схемы движения трамвайных маршрутов № 5к и 6к.

Компенсировать закрытые трамвайные маршруты будут электробусы № 50 и 60, а также автобус № 44. Полноценное движение планируют запустить в конце 2026 года.

Алла Чижова