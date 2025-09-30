С рублем сыграли в поддавки

После двухнедельного перерыва внебиржевой курс доллара опустился ниже уровня 83 руб./$. Таким образом, он вернулся к значениям, на которых находился после решения Банка России снизить ставку лишь на 1 процентный пункт. Поддержали курс высокое предложение валюты экспортерами для выплат в бюджет и сокращение «отпускного» спроса со стороны населения. Однако значительного укрепления российской валюты участники рынка не ждут, прогнозируя колебания курса доллара в диапазоне 81–85 руб./$.

В понедельник, 29 сентября, внебиржевой курс доллара вернулся к отметке ниже уровня 83 руб./$. Согласно данным MFD.ru, курс американской валюты опускался до отметки 82,64 руб./$, что на 74 коп. ниже значений закрытия пятницы. Даже с учетом того, что удержаться на локальном минимуме не удалось и курс поднялся к 83,06 руб./$, этот показатель остался на минимуме с середины месяца.

Курсы евро и юаня также отступили от локальных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, но потери были менее существенными. Биржевой курс юаня опустился за два дня лишь на 15 коп (1,3%), до 11,55 руб./CNY. Евро на внебиржевом рынке потерял и еще меньше (0,5%, или 45 коп.), откатившись до 97,47 руб./€. Более сильному снижению стоимости американской валюты способствовало ее ослабление на мировом рынке. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) в понедельник опускался до 97,78 пункта, потеряв за два дня 0,8%. Курс евро вырос на 0,77%, до 1,1754$/€.

«В начале прошлой недели доллар заметно укрепился на жесткой риторике ФРС по инфляции, а во второй половине недели начал корректироваться, видимо, исключительно спекулятивно»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Для укрепления рубля были и внутренние причины — это высокое предложение валюты со стороны экспортеров, которые готовили рубли для уплаты сентябрьских налогов. По оценке Владимира Евстифеева, их объем составляет около 3,8 трлн руб. И все они должны быть перечислены к завершению понедельника. Также влияние на курс рубля оказывает снижение сезонного давления «туристического» спроса на валюту со стороны населения. «При этом геополитический фактор оказал сдерживающий эффект, не позволив рублю продемонстрировать более уверенную динамику, которая могла привести к снижению курса юаня к 11,5 руб., а курса доллара — в район 82–82,5 руб.»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

На стороне рубля играли и другие внутренние факторы, среди которых новый жесткий проект бюджета, в том числе объявление о повышении НДС с 20% до 22%. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, они привели к переоценке рынком ожидаемой траектории ключевой ставки в сторону более высокой. Если в начале сентября рынок ориентировался на ставку 14–15% на конец года, то теперь ожидания сместились к 16%, что предполагает лишь еще одно снижение на 1 процентный пункт. «Чем выше ключевая ставка, тем больше поддержка рубля со стороны монетарной политики»,— поясняет господин Васильев.

Однако с завершением налогового периода поддержка российской валюты снизится.

Поэтому Владимир Евстифеев не исключает возвращения курса доллара в диапазон 83–85 руб./$. В Совкомбанке в базовом сценарии (при неизменной геополитике) ожидают колебания курсов ведущих валют в более широком диапазоне — 81–85 руб./$ и 11,3–11,9 руб./CNY. «Рубль сохраняет поддержку в виде высокой ключевой ставки, продажи юаней в рамках бюджетных операций профицитного торгового баланса, пониженного спроса на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов»,— поясняет господин Васильев. Впрочем, к концу месяца, по оценке Богдана Зварича, сдерживать рост курсов иностранных валют будет существенное увеличение налоговых отчислений со стороны нефтегазового сектора, который может вырасти вдвое относительно сентября.

