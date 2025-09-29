ХК «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном матче КХЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В команде «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер, Данил Романцев, Роман Горбунов и Никита Шашков. У казанцев автором гола стал Михаил Фисенко.

По итогам матча екатеринбуржцы занимают пятое место на Востоке (11 очков), «Ак Барс» — на шестом месте (9 очков).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Амуром». Встреча пройдет 1 октября в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева