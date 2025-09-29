Удаленщики осваивают Молдавию

Молдавия узаконила цифровых кочевников — виза для удаленщиков заработала в стране с конца сентября. Требования к доходу кандидата варьируются от $1,5 тыс. до $2 тыс. в месяц. Как отмечают эксперты, это делает молдавскую программу диджитал-номад более доступной, чем во многих европейских странах. Также от кандидата потребуются подтверждение удаленной работы, медстраховка на год, справка об отсутствии судимости и наличие жилья в Молдавии. Стоимость рассмотрения заявки — €40-80.

Власти стремятся позиционировать Молдавию как «скрытую жемчужину» для цифровых кочевников, отмечают местные СМИ. Кандидатов могут привлечь низкая стоимость жизни, развитая инфраструктура коворкингов, по крайней мере в Кишиневе, и надежный интернет, отмечает миграционный консультант Мария Ярошинская: «В Молдове это будет вид на жительство сроком до двух лет с возможностью продления. Главное преимущество — очень мягкие условия. Если Испания или Португалия требуют дохода от €3 тыс., то в Молдове достаточно всего $1,5-2 тыс. в месяц, поэтому программа может быть интересна тем, кто не дотягивает по доходу до западноевропейских виз, а также тем, кто сейчас не может получить шенген для подачи на кочевников в странах ЕС.

Плюс виза в Молдову открывает возможность легально открыть европейский банковский счет и спокойно работать с зарубежными клиентами.

Конечно, Молдова не входит в Шенгенскую зону, и свободно перемещаться по Европе этот вид на жительство не даст, но это доступная база для легализации и удаленной работы. Думаю, что спрос на нее будет хорошим».

Виза цифрового кочевника допускает постепенное получение резидентства и гражданства спустя пять лет законного проживания в стране. Однако, как отмечается в сопроводительной записке к проекту, программа скорее рассчитана на привлечение мобильных специалистов с высоким уровнем дохода, которые не планируют полностью релоцироваться. По оценкам местных властей, создание правового режима для цифровых кочевников окажет положительное влияние на экономику страны. По предварительным оценкам, в Молдавии могут жить около 1,5 тыс. диджитал-номад и приносить в бюджет минимум $16 млн в год за счет налогов.

Однако кандидатам стоит учитывать и политическую ситуацию, отмечает иммиграционный эксперт Искандер Миндияров: «В Молдавии прошли парламентские выборы, победили проевропейские силы, и для россиян это скорее негативный фактор. В последнее время возникали новости про то, что происходят и задержания, и какие-то допросы при попытке въезда в Молдавию, несмотря на то, что действует безвизовый режим. С этой точки зрения, думаю, для россиян это не очень привлекательная страна.

Но, с другой стороны, Молдавия еще не состоит в Евросоюзе, и там нет такого жесткого контроля при выдаче гражданства. Возможно, это хорошо в перспективе, то есть, возможно, страна вступит в Евросоюз, если человек получит гражданство Молдавии до этого, потом автоматически станет гражданином Европейского союза. Это намного более легкий способ, чем напрямую подаваться на испанскую или немецкую визу и потом получать гражданство.

Несмотря на то, что там достаточно низкая стоимость жизни, для россиян это направление останется непопулярным. Молдаване не имеют никаких преимуществ перед Турцией, Казахстаном или любой другой страной, потому что она не в Шенгене. Поэтому, я думаю, это будут какие-то единичные случаи-исключения, люди, которые прямо нацелены на получение гражданства или для которых важно, чтобы была низкая стоимость жизни».

Без визы россияне могут находиться в Молдавии до 90 дней в течение полугода. В понедельник глава Еврокомиссии поздравила страну с итогами парламентских выборов. По данным молдавского ЦИК, победу на них одержала правительственная партия «Действие и солидарность». Как подчеркнула Урсула Фон дер Ляйен, ЕС готов поддержать Кишинев на пути к членству в Евросоюз. В российской Госдуме заявили, что выборы в Молдавии прошли с многочисленными нарушениями. А представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что многие молдаване, проживающие в России, не смогли оставить свой голос из-за сокращения числа избирательных участков.

