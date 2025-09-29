Спортсмен из Ставрополья стал бронзовым призером чемпионата мира

Спортсмен из Ставропольского края Виталий Гриценко стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. Состязание проходит в Нью-Дели. Также призером стала Александра Зайцева.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зайцева заняла третье место в толкании ядра в классе F20 для спортсменов с нарушением интеллекта. Она показала свой лучший результат в карьере — 13,74 метра. Уроженец Ставрополья Гзанял третье место в беге на 400 м в классе Т53 для спортсменов с нарушением мышечной силы и нарушением диапазона движений. Он преодолел дистанцию за 49,37 секунды.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев проходит с 26 сентября по 5 октября.

Мария Хоперская