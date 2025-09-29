Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спортсмен из Ставрополья стал бронзовым призером чемпионата мира

Спортсмен из Ставропольского края Виталий Гриценко стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. Состязание проходит в Нью-Дели. Также призером стала Александра Зайцева.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зайцева заняла третье место в толкании ядра в классе F20 для спортсменов с нарушением интеллекта. Она показала свой лучший результат в карьере — 13,74 метра. Уроженец Ставрополья Гзанял третье место в беге на 400 м в классе Т53 для спортсменов с нарушением мышечной силы и нарушением диапазона движений. Он преодолел дистанцию за 49,37 секунды.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев проходит с 26 сентября по 5 октября.

Мария Хоперская

Новости компаний Все