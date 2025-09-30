Мусорная неразбериха

В регионах Сибирского федерального округа в этом году запускаются новые мощности по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Они призваны существенно увеличить долю бытовых отходов, направляемых на вторичное использование, сократив объемы захоронений такого сырья на полигонах. В то же время в Сибири остается актуальной проблема сортировки и переработки отходов. Ее причины эксперты видят в нехватке финансирования и передаче компетенций на уровень муниципалитетов.

Комплекс по переработке отходов «Сибирь» вблизи промышленного парка «Томск» был запущен в мае нынешнего года с годовой мощностью 250 тыс. т отходов в год.

Комплекс по переработке отходов «Сибирь» вблизи промышленного парка «Томск» был запущен в мае нынешнего года с годовой мощностью 250 тыс. т отходов в год.

Тепло и удобрения

В мае «Томская региональная концессионная компания» (ТРКК) получила разрешение на ввод в строй комплекса по переработке отходов (КПО) «Сибирь» вблизи северной площадки промышленного парка «Томск». Его мощность — 250 тыс. тонн отходов в год. Под комплекс выделен участок площадью 9,1 га. Губернатор Томской области Владимир Мазур назвал КПО «Сибирь» «стратегическим объектом для экологической безопасности» Томской области, который «позволит направлять половину поступивших бытовых отходов на переработку и в два раза сократить объем отходов, вывозимых на полигон». По его словам, реализация проекта стала возможной благодаря концессионному соглашению в рамках национального проекта «Экология». Комплекс будет обслуживать Томск, Томский район и Северск, на которые приходится до 80% бытовых отходов региона. Оборудование КПО будет выбирать из отходов стекло, картон, бумагу, полиэтилен, ПЭТ, черный и цветной металлы, которые поступят на вторичную переработку. Строительство комплекса стоимостью 3,8 млрд руб. началось в марте прошлого года.

Подобный объект планируется запустить до конца года под Кемеровом, о чем глава Кузбасса Илья Середюк объявил в феврале. Мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тыс. тонн и стоимостью 4 млрд руб. будет включать производственно-технические и складские помещения, пункт весового контроля, газовую котельную, автоматические сортировщики, сообщила пресс-служба администрации облправительства. Ожидается, что на завод будут поставлять ТКО с территории Северо-Кузбасской агломерации. По данным губернатора, пуск комплекса «позволит в несколько раз снизить объем захоронения ТКО, а также вовлечет в оборот не менее 25% вторичных ресурсов» и создаст 330 новых рабочих мест. Участниками проекта выступают ООО «РИИР Кемерово», концерн «Уралвагонзавод» и ВЭБ.РФ.

В Кузбассе также запланировали строительство биогазовой станции, которая будет преобразовывать органические отходы животноводства и птицеводства в органические удобрения и вырабатывать электро- и теплоэнергию из биогаза. В конце апреля Илья Середюк провел встречу с инициатором проекта — АО «Росатом Сервис». Инвестор уже подписал соглашения с двумя птицефабриками, расположенными на юге Кузбасса, о поставке на переработку органических отходов суммарным объемом 70 тыс. тонн в год. По словам губернатора, «в строительство объекта планируют вложить 1 млрд руб., будет создано 50 рабочих мест». «Росатом» разработал инвестпрограмму, согласно которой компания намерена построить сеть биогазовых станций мощностью до 37 МВт. Реализация проекта позволит перерабатывать около 1,3 млн тонн органических отходов в год, получая более 17 млн куб. м биогаза, или при его сжигании — 275 млн кВт ч электроэнергии, а из оставшегося после переработки сырья — 150 тыс. тонн удобрений.

В Новосибирской области планируют построить по концессии два мусороперерабатывающих комплекса — на обоих берегах Оби. В руководстве регионального оператора «Спецавтохозяйство» сообщили, что новые заводы позволят перерабатывать до 80% отходов, а остальное будет отправляться на полигоны. Первая концессия была подписана еще в июле 2016 года, но соглашение с исполнителем было расторгнуто. По данным «Спецавтохозяйство», по обоим заводам в конце прошлого года шла разработка проектно-сметной документации.

Федеральную поддержку, но уже бюджетную, на переработку отходов начнут получать в этом году Иркутская область и Бурятия. Соответствующее постановление о выделении этим регионам субсидий на создание объектов инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами на Байкальской природной территории правительство России выпустило 14 мая. Финансирование на ближайшие три года составит 8 млрд руб. «За счет федеральных средств будут построены современные объекты обработки, утилизации, размещения и обезвреживания отходов, а также перегрузочные станции. Это позволит обеспечить благоприятную ситуацию в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории»,— указано в документе. Мероприятия будут финансироваться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие». Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает озеро Байкал с островами, водоохранную зону, прилегающие к озеру особо охраняемые природные территории. В Иркутской области в этой зоне расположены 77 муниципалитетов, которые ежегодно генерируют более 22 тыс. тонн ТКО.

Проблема сортировки

Переработка ТКО в Сибири чрезвычайно актуальна. «Ситуация с раздельным сбором отходов у нас ухудшается катастрофически, по сравнению с 2018 годом, когда началась мусорная реформа, исчезают предприятия, которые перевозили раздельно собираемые отходы. По моим подсчетам, в Новосибирске закрылось минимум три мусоросортировочных завода. Действует только один»,— отмечает заместитель исполнительного директора новосибирской компании раздельного сбора мусора «Арктика Сити» Евгений Книжник.

Кроме того, по его оценке, пригороды Новосибирска и пустыри внутри города «начинают зарастать отходами, в частности, строительными». В Новосибирской области он предлагает ввести несколько региональных операторов по обращению — отдельно для Новосибирска и отдельно для сельских районов, где плотность населения очень низкая, а транспортные плечи очень большие. Первые смогли бы работать рентабельно, развиваться, внедрять новые технологии, а вторые — работать планово убыточно при поддержке из бюджета. По данным эксперта, более 80% платы за вывоз мусора идет на транспортировку, и у новосибирского регоператора сегодня «дыра» в бюджете примерно в 700 млн руб.

Евгений Книжник считает необходимым развивать раздельный сбор отходов, когда их делят на перерабатываемые и неперерабатываемые, и отдельно собирать стекло, металл, пластик, бумагу, органические отходы — чтобы каждый вид отходов перерабатывался в своем месте. В Новосибирской области, по его словам, «был такой опыт, когда ставили три контейнера для двух циклов, но, к сожалению, в 2022 году это все обнулилось»: сейчас раздельно мусор собирается в недостаточном количестве.

Красноярский экоактивист Артем Речицкий обращает внимание на то, что в муниципалитетах вопросы обращения с ТКО относятся к компетенциям городского хозяйства, в то время как на уровне региональной и федеральной власти — к компетенциям министерства экологии и Росприроднадзора соответственно. В результате, обращением с бытовым мусором в сибирских городах занимаются коммунальщики, которые не воспринимают основную задачу мусорной реформы, как обеспечение сортировки и, самое главное, последующей переработки отходов.

