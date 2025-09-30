Как за каменной плитой

Уход части западных производителей стройматериалов стимулировал крупных российских игроков вкладываться в местные заводы. Так, «Технониколь» приобрела производства по изготовлению фиброцементных плит для фасадов в Калужской и Московской областях оценочно за 3,5 млрд руб. Однако сейчас складывается негативная конъюнктура на рынке стройматериалов из-за падения спроса на них вследствие сокращения объемов строительства.

«Технониколь», как сообщили “Ъ” в компании, закрыла сделку по покупке ООО ТД ЛТМ. Это подтверждается данными СПАРК, где указано, что 17 сентября ООО ТД ЛТМ перешло ООО «Завод Техно», которое через ряд юрлиц принадлежит Игорю Рыбакову. Ранее компанией на паритетных правах владели Сергей Зубков и Алексей Лабутин. С господином Лабутиным связаться не удалось, господин Зубков не ответил на запрос “Ъ”. Сумма сделки по покупке группой «Технониколь» компании ООО ТД ЛТМ может достигать порядка 3–3,5 млрд руб., считает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова.

ООО ТД ЛТМ занимается выпуском фиброцементных плит для вентилируемых фасадов. В состав компании вошли два завода — в Обнинске Калужской области и подмосковной Рузе, уточнили в «Технониколь». Мощность предприятия в Обнинске составляет более 1 млн кв. м плит в год, колеровочная линия находится в Рузе, где ежегодно окрашивают почти 1 млн кв. м плит. Отгрузки продукции ведутся в 32 региона России. Выручка ООО ТД ЛТМ, по данным СПАРК, в 2024 году выросла на 28% год к году, до 1,33 млрд руб., чистая прибыль — на 35%, до 520 млн руб.

«Технониколь», основанная Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым, существует с 1992 года и специализируется на производстве строительных, в частности теплоизоляционных, материалов. В холдинг входит более 70 заводов в России и Белоруссии. Выручка группы в 2024 году составила 256 млрд руб., увеличившись за год на 21%.

Производство фиброцементных облицовочных плит — новый для «Технониколь» бизнес, который позволит организовать полный цикл изготовления навесных фасадных систем, говорит руководитель направления M&A компании Дмитрий Борисов. По его словам, холдинг собирается модернизировать и увеличить приобретенные мощности, в результате чего объем выпуска на существующих заводах вырастет на 50%. Также планируются обновление складов, оптимизация логистических процессов и системы утилизации отходов, увеличение географии поставок: завод начнет отгружать продукцию по всей России и организует экспорт в Беларусь и Казахстан, отмечает топ-менеджер.

Фиброцементные плиты — привлекательный сегмент рынка фасадных материалов с точки зрения конкурентных технических характеристик самого материала, считает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов. Но из-за усложнения новых проектов строительства жилья в Москве, увеличения объемов стекла и металла в облицовке столичных зданий доля фиброцементных плит на столичном рынке частично сокращается, говорит замдиректора сметного ценообразования ГК «Гранель» Евгения Молчанова. Основным плюсом таких плит при отделке фасадов является более высокая скорость монтажа, добавляет акционер ГК «Основа» Александр Ручьев.

Если в 2020 году в РФ объем производства фиброцементных плит составлял 53,5 млн кв. м, то в 2023 году он вырос уже до 57,9 млн кв. м, отмечает партнер CMWP Павел Якимчук. К тому же конкуренция на этом рынке стала меньше. С 2022 года предложение на рынке значительно сократилось, поскольку выпали объемы качественных плит от европейских и японских производителей, таких как Kmew, Cedral, Nichiha.

В целом сейчас снижается динамика жилищного строительства, напоминает господин Распопов. По данным Росстата, в январе—августе 2025 года объем ввода жилья в России снизился на 5% год к году, до 67,5 млн кв. м. На этом фоне снизился и спрос на стройматериалы.

Дарья Андрианова