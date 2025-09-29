Запорожье окупаемости

Владелец пермского агрохолдинга «Антар» Александр Кириленко и экс-министр сельского хозяйства Прикамья Павел Носков занялись проектами в новом регионе РФ. Они учредили сразу два ООО в Запорожской области — «Таврида» и «Море». Первое занимается выращиванием зерновых культур и разведением скота. По словам гос­подина Носкова, обе компании будут заниматься реализацией инвестпроектов в сфере туризма и АПК. Объем инвестиций на первоначальном этапе составит не менее 500 млн руб. Эксперт предполагает, что при реализации проекта в Запорожье авторы могут столкнуться с проблемами в правовом аспекте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Носков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Павел Носков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский предприниматель Александр Кириленко учредил сразу две компании в Мелитополе Запорожской области — ООО «Таврида» и ООО «Море». Согласно данным, внесенным в «СПАРК-Интерфакс» 18 сентября, в реестре деятельности первого общества числится 91 направление. Среди них — выращивание зерновых, зернобобовых культур, пшеницы, ячменя, ржи, семян цветов, разведение крупного рогатого скота, лошадей, птицы, производство молока. Господину Кириленко принадлежит 80% долей компании, остальными 20% владеет бывший министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. Вторая зарегистрированная организация — ООО «Море» — занимается арендой и управлением имуществом, строительством жилых и нежилых зданий, ведет деятельность гостиниц и ресторанов. Доли компании распределились между бизнесменами в равной степени (по 50%). Генеральным директором обоих обществ указана Алина Носкова, их уставный капитал — 10 тыс. руб. Согласно 2ГИС, рядом с юридическим адресом компании располагается Таврический государственный агротехнологический университет.

Павел Носков возглавлял краевое минагро с 2021 года. Он покинул эту должность в марте 2025-го. Тогда собеседники «Ъ-Прикамье» не исключали, что он планирует трудоустроиться в одну из структур Александра Кириленко.

Александр Кириленко является соучредителем ООО «ТД „Айсберг“» (50%) и ООО «Айсберг Модерн» (70%), которые управляют одноименными торговыми центрами, расположенными в Перми на ул. Попова, 16 и 22 соответственно. Кроме того, гос­подину Кириленко принадлежат пермские ООО «Производственно-коммерческая фирма „Био-лайн“», «Пермская строительная корпорация» и «Аренда-центр», а также ООО «К4», консультирующее по вопросам коммерческой деятельности. В конце прошлого года господин Кириленко стал единоличным учредителем крестьянско-фермерского хозяйства «Тюш». Летом 2022 года Александр Кириленко приобрел в Частинском районе Пермского края компанию «Антар», которая управляет имущественным комплексом бывшего сельхозкооператива «Нива», ранее одного из крупнейших животноводческих предприятий Прикамья. Тогда он объяснил это решение желанием развиваться в сельхозотрасли. Позже компания «Антар» взяла на ответственное хранение имущество сельхозпредприятия «Пихтовское» — крупнейшего хозяйства банкротящейся группы «Ашатли». По данным сразу нескольких источников на рынке, господин Кириленко собирался выкупить несколько сельхозпредприятий, которые можно объединить в крупный сельскохозяйственный холдинг.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Павел Носков, обе SPV-компании (Special Purpose Vehicle) в Запорожской области созданы для реализации инвестиционных проектов. «В данный момент мы прорабатываем инвестпроекты по двум направлениям: строительство туристических объектов и проекты в сфере АПК. Работаем с руководством региона, обсуждаем параметры, коллеги помогают. В планах — начать работу в этом году или в начале следующего»,— пояснил господин Носков. По его словам, примерный объем инвестиций в оба проекта составит от 500 млн руб. на первом этапе.

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства Иван Огородов говорит, что Запорожская область «является благодатной и перспективной территорией для развития сельского хозяйства». Он отметил, что те места обладают плодородной почвой и позволяют выращивать большое количество всевозможных культур, включая зерновые и масличные, свеклу, кукурузу. Вместе с тем господин Огородов затрудняется оценить перспективу разведения там молочного скота, поскольку для этого необходим особый климат для выращивания кормовых. «Основная проблема, с которой, вероятно, придется столкнуться при реализации проекта — это правовые нюансы. Запорожье — новая для России территория, поэтому пока непонятно, каким образом там работают механизмы оформления земель и имущества. С другой стороны, авторы проекта обладают определенным опытом в сфере АПК, поэтому, скорее всего, возникающие трудности будут ими преодолены»,— подчеркнул эксперт.

Иван Огородов добавил также, что Пермскому НИИ сельского хозяйства тоже поступали предложения об организации подобных агрокомпаний в новых территориях, однако пока от этих планов было решено отказаться из-за сложностей с перемещением туда рабочей техники.

Анастасия Леонтьева