ФК «Урал» проиграл «СКА-Хабаровск» в 12 туре Pari Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» проиграл «СКА-Хабаровск» в 12 туре Pari Первой лиги. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 1:2 (0:1). За игрой наблюдало более 6,5 тыс. зрителей.

Оба гола за «СКА-Хабаровск» забил Дмитрий Цыпченко, у ФК «Урал» отличился Илья Ишков.

После 12 туров «Урал» имеет 24 очка, он занимает второе место.

Матч 13 тура ФК «Урал» проведет 6 октября — в Набережных Челнах сыграет с «КАМАЗом».

