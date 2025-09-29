В Ардонском районе экс-заведующую детсадом обвиняют в служебном подлоге

В Ардонском районе бывшая заведующая детским садом предстанет перед судом. Ее обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по РСО-Алания.

В октябре 2022 года, обвиняемая по просьбе своей знакомой фиктивно трудоустроила местного жителя в детский сад на должность инженера. Никаких обязанностей он при этом не исполнял. На протяжении двух лет она незаконно начисляла ему заработную плату. В итоге он получил более 430 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская