Бывший зампрокурора района под Воронежем получил срок за попытку мошенничества

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего заместителя прокурора Верхнемамонского района Воронежской области Дмитрия Азарова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в суде, ему назначено три года колонии общего режима с трехлетним запретом занимать должности в правоохранительных органах. Также Азаров лишен классного чина «младший советник юстиции».

В основу уголовного дела против экс-сотрудника прокуратуры легла история, произошедшая в июне 2024 года. Тогда некоего гражданина РФ разыграли, сообщив, что в его отношении может быть возбуждено уголовное дело. Он обратился за помощью к зампрокурора Верхнемамонского района. Тот, как установлено в суде, решил продолжить обман: сотрудник прокуратуры заявил мужчине, что того действительно проверяют на предмет мошенничества с использованием электронных средств платежа в сфере компьютерной информации, а также предложил за вознаграждение помочь ему избежать ответственности.

Как следует из сообщения суда, фигурант дела потребовал передать цифровую валюту — стейблкоин Tether (USDT) в количестве 410 тыс. единиц, что эквивалентно сумме 33,87 млн руб. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Осознав незаконность требований, гражданин сообщил о преступлении в правоохранительные органы. После этого в отношении бывшего сотрудника прокуратуры возбудили дело.

Отметим, дело Азарова — не первое уголовное дело в отношении сотрудников областной прокуратуры, которое расследовалось региональным Следственным комитетом на основании материалов местного управления ФСБ. В августе Рамонский райсуд признал бывшего прокурора Семилукского района Воронежской области Вадима Смирнова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он получил два года колонии.

Сергей Толмачев