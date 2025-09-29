«Даниловская мануфактура» пойдет с молотка

Один из старейших деловых кварталов столицы выставили на аукцион. Речь — о «Даниловской мануфактуре» на Варшавском шоссе. Стартовая цена — 17 млрд руб. За счет этих средств совладелец бизнес-центра Александр Клячин планирует погасить долги. Аукцион пройдет в начале ноября, пишут «Ведомости». По данным издания, бизнесмен продает деловой квартал, чтобы снизить долговую нагрузку перед «Сбером». Два года назад суд обратил большую часть недвижимости Александра Клячина в доход государства в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 190 млрд руб. Изъяли у него и деловой квартал, но в марте 2025-го совместно со «Сбером» владелец сети гостиниц Azimut Hotels выкупил объект у Росимущества. По словам источников «Ведомостей», «Даниловская мануфактура» — самый закредитованный актив бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Деловой квартал открылся в 1994 году. Это один из старейших таких комплексов в Москве с удобным расположением почти в центре города, говорит партнер консалтинговой компании NFGroup Марина Малахатько. Но, по ее словам, цена в 17 млрд руб. завышена: «Это B-класс, но тем не менее понятная локация, вакансия практически отсутствует, там есть стабильный операционный поток от аренды. Счет — порядка 1,7-1,8 млрд руб. Но нужно учитывать долговую нагрузку и все прочие особенности, связанные с тем, что комплекс уже достаточно "взрослый", имеет определенные капитальные расходы. И моя оценка, несмотря на стартовую стоимость в 17 млрд руб., все же, что очередь из покупателей могла бы собраться при условии 14 млрд руб. Тогда это будет более интересным предложением.

Пользуются ли сейчас спросом такие объекты в столице, как "Даниловская мануфактура"? Это определенный продукт, который имеет свой пул инвесторов и интерес в основном за счет того, что, как правило, деловые кварталы имеют неплохое местоположение. Если мы говорим про Александра Клячина, то у него еще есть "Красная Роза" и "Рассвет". Конечно, местоположение у них гораздо интереснее. При этом деловые кварталы, равно как и другие офисные комплексы, пользуются популярностью у инвесторов, поскольку офисы — это достаточно стабильный сегмент, и тем более сейчас явно происходит сильный рост арендной платы, потому что у многих корпоративных клиентов по-прежнему остается спрос на поиск офисных площадок от 5 тыс. квадратных метров и больше».

Но с такими выводами согласны не все опрошенные “Ъ FM” эксперты. Старший директор департамента инвестиций и рынков капитала компании CMWP Ольга Шлычкова считает, что цена в 17 млрд руб. за «Даниловскую мануфактуру» оправдана. Однако найти покупателей будет непросто: «Объект исторически сдавался в аренду на условии долгосрочных контрактов. Текущие ставки недооценены относительно рыночных. Таким образом, у покупателей есть потенциал для увеличения арендного потока и доходности объекта. Для инвесторов привлекательны объекты, которые приносят арендный доход. Здесь он стабильный из года в год.

К тому же у объекта неплохое местоположение, в частности пешая доступность от метро, а также близость к Третьему транспортному и Садовому кольцам. Учитывая это, первоначальная стоимость лота не выглядит отталкивающей. Конечная цена будет зависеть от спроса на объект со стороны инвесторов. Поскольку текущая стоимость банковского финансирования достаточно высокая, а количество покупателей с собственными деньгами на такую сумму сделки ограничено, полагаю, что большого ажиотажа не будет. Думаю, что продавец в конечном счете может рассчитывать на двух-трех мотивированных покупателей».

Помимо «Даниловской мануфактуры» Александр Клячин продает и другие бизнес-центры в Москве. Как пишут «Ведомости», общая стоимость коммерческой недвижимости, которую он выкупил у государства совместно со «Сбером», превышает 70 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".