«Даниловская мануфактура» пойдет с молотка

Стартовая цена составит 17 млрд руб.

Один из старейших деловых кварталов столицы выставили на аукцион. Речь — о «Даниловской мануфактуре» на Варшавском шоссе. Стартовая цена — 17 млрд руб. За счет этих средств совладелец бизнес-центра Александр Клячин планирует погасить долги. Аукцион пройдет в начале ноября, пишут «Ведомости». По данным издания, бизнесмен продает деловой квартал, чтобы снизить долговую нагрузку перед «Сбером». Два года назад суд обратил большую часть недвижимости Александра Клячина в доход государства в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 190 млрд руб. Изъяли у него и деловой квартал, но в марте 2025-го совместно со «Сбером» владелец сети гостиниц Azimut Hotels выкупил объект у Росимущества. По словам источников «Ведомостей», «Даниловская мануфактура» — самый закредитованный актив бизнесмена.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Деловой квартал открылся в 1994 году. Это один из старейших таких комплексов в Москве с удобным расположением почти в центре города, говорит партнер консалтинговой компании NFGroup Марина Малахатько. Но, по ее словам, цена в 17 млрд руб. завышена: «Это B-класс, но тем не менее понятная локация, вакансия практически отсутствует, там есть стабильный операционный поток от аренды. Счет — порядка 1,7-1,8 млрд руб. Но нужно учитывать долговую нагрузку и все прочие особенности, связанные с тем, что комплекс уже достаточно "взрослый", имеет определенные капитальные расходы. И моя оценка, несмотря на стартовую стоимость в 17 млрд руб., все же, что очередь из покупателей могла бы собраться при условии 14 млрд руб. Тогда это будет более интересным предложением.

Инвесторы сложили «Домино»

Пользуются ли сейчас спросом такие объекты в столице, как "Даниловская мануфактура"? Это определенный продукт, который имеет свой пул инвесторов и интерес в основном за счет того, что, как правило, деловые кварталы имеют неплохое местоположение. Если мы говорим про Александра Клячина, то у него еще есть "Красная Роза" и "Рассвет". Конечно, местоположение у них гораздо интереснее. При этом деловые кварталы, равно как и другие офисные комплексы, пользуются популярностью у инвесторов, поскольку офисы — это достаточно стабильный сегмент, и тем более сейчас явно происходит сильный рост арендной платы, потому что у многих корпоративных клиентов по-прежнему остается спрос на поиск офисных площадок от 5 тыс. квадратных метров и больше».

Но с такими выводами согласны не все опрошенные “Ъ FM” эксперты. Старший директор департамента инвестиций и рынков капитала компании CMWP Ольга Шлычкова считает, что цена в 17 млрд руб. за «Даниловскую мануфактуру» оправдана. Однако найти покупателей будет непросто: «Объект исторически сдавался в аренду на условии долгосрочных контрактов. Текущие ставки недооценены относительно рыночных. Таким образом, у покупателей есть потенциал для увеличения арендного потока и доходности объекта. Для инвесторов привлекательны объекты, которые приносят арендный доход. Здесь он стабильный из года в год.

Над миллиардером нависли долги

К тому же у объекта неплохое местоположение, в частности пешая доступность от метро, а также близость к Третьему транспортному и Садовому кольцам. Учитывая это, первоначальная стоимость лота не выглядит отталкивающей. Конечная цена будет зависеть от спроса на объект со стороны инвесторов. Поскольку текущая стоимость банковского финансирования достаточно высокая, а количество покупателей с собственными деньгами на такую сумму сделки ограничено, полагаю, что большого ажиотажа не будет. Думаю, что продавец в конечном счете может рассчитывать на двух-трех мотивированных покупателей».

Помимо «Даниловской мануфактуры» Александр Клячин продает и другие бизнес-центры в Москве. Как пишут «Ведомости», общая стоимость коммерческой недвижимости, которую он выкупил у государства совместно со «Сбером», превышает 70 млрд руб.

