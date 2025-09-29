«Решение еще не принято»

Это ничего кардинально не изменит — так в Кремле прокомментировали возможную поставку Киеву американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Трампа Кит Келлог признали, что данный вопрос обсуждается в Белом доме. В Москве заявили, что будут анализировать ситуацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует переход на новый уровень эскалации.



Обсуждение поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk началось не сегодня. Вопрос поднимался еще при администрации Джо Байдена, однако тогда это походило больше на нечто близкое к фантастике. Как известно, тогдашний президент был долгое время против того, чтобы наносить удары вглубь территории РФ. Потом вроде бы разрешил, но с ограничениями: только по сопредельным областям, откуда исходит непосредственная угроза.

С возвращением Дональда Трампа, как мы помним, сначала было не до этого. Речь шла больше о мире, и с поставками оружия в целом не было никакой ясности. Даже говорили, что они полностью прекратятся или лягут на Европу. Но примерно месяц-полтора назад 47-й президент Соединенных Штатов сделал достаточно туманное заявление из серии «что бы это значило?», где он намекнул на то, что теоретически неплохо было бы подумать над тем, чтобы уровнять шансы России и Украины по дальнобойным ударам.

Вскоре за чередой бурных событий все это забылось. Но вот сейчас, после встречи в Нью-Йорке президентов Украины и США, тема вновь приобрела актуальность. Однако речь шла не столько о Tomahawk, сколько о разрешении наносить удары вглубь российской территории. Чтобы это уже сделал Трамп. Сначала спецпредставитель Кит Келлог, а затем и вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом действительно обсуждает поставку Tomahawk. Схема будет следующая: ракеты покупает Европа и дальше решает, что с ними делать. Можно поставить украинскому союзнику, а можно оставить у себя.

Очень удобная позиция: Америка как бы и ни при чем. Однако все это прекрасно вписывается в программный тезис Трампа о том, что на переднем крае должны находиться страны ЕС плюс Великобритания. В Кремле заявили, что будут данный вопрос анализировать. С намеком на то, что сами украинцы не смогут управляться с подобной техникой. Здесь нужны западные консультанты, а если так, то это фактически означает непосредственное вовлечение стран НАТО в боевые действия, то есть пролог к мировой войне.

Может быть, и сами украинцы будут с ними управляться, непонятно, поэтому нужно анализировать. Мы не будем подробно останавливаться на технических характеристиках американских ракет. Единственное, что можно сказать, речь идет о дальнобойном оружии дальностью до 2,5 тыс. км.

Белый дом использует формулу «мир через силу»: Дональд Трамп не отказывается от того, чтобы все это прекратить, но теперь явно есть намерение, как было сказано выше, уровнять шансы сторон конфликта.

Пусть даже и частично. Впрочем, решение еще не принято. Хотя поставки вооружений не так давно решили засекретить.

Дмитрий Дризе