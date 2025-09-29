Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Нижегородской области выросла до 69%

В Нижегородской области в августе 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты составила 69%. По данным Национального бюро кредитных историй, она выросла на 5,1 процентный пункт по сравнению с августом прошлого года.

В целом по России доля отказов составила 74,1%, увеличившись за год на 4,7 процентных пункта. Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты в августе 2025 года были отмечены в Новосибирской области (76,2%), Краснодарском крае (75,7%), а также в Омской (75,7%), Кемеровской (75,5%) и Волгоградской (75,4%) областях.

Нижегородская область оказалась в числе регионов, где была зафиксирована наиболее серьезная динамика роста доли отказов. В этом списке также Забайкальский (+5,6 п.п.) и Алтайский (+5,0 п.п.) края, Ростовская (+4,8 п.п.) и Омская (+4,8 п.п.) области.

«Рост доли отказов по заявкам на потребкредиты стало следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, речь идет об ужесточении макропруденциальных ограничений. Поэтому, несмотря на некоторую стабилизацию доли отказов в последние два месяца, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне.

«Кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%. Поэтому потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— уверен эксперт.

Андрей Репин