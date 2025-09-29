На пермском автовокзале произошел сбой сервиса покупки билетов

У ООО «Автовокзалы Прикамья» 29 сентября зафиксирована некорректная работа оборудования, сообщает телеграм-канал министерства транспорта Пермского края.

Неполадки привели к невозможности покупать билеты на межмуниципальные автобусы на сайте и в мобильном приложении, а также в кассах пермского автовокзала через банковские терминалы.

Минтранс также сообщили, что специалисты производят замену модуля на коммутаторе. В ближайшее время сервис будет восстановлен. Покупка билетов временно доступна только в кассах автовокзала за наличный расчет.