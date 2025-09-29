«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как меняется диагностика и терапия возрастных заболеваний в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Число пациентов с диагностированной деменцией, болезнью Альцгеймера и другими возрастными нарушениями, по данным научного журнала The Lancet, непреклонно растет. Но это происходит не только из-за распространения заболеваний, но также по причине развития диагностики. Новые методы позволяют заметить проблему еще в «скрытой» форме и начать лечение.

Разработка методов своевременной диагностики и терапия возрастных заболеваний — важное направление национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Так, в Институте физиологии имени И.П. Павлова РАН разрабатывают методики с применением гипоксического кондиционирования — временного снижения уровня кислорода во вдыхаемом воздухе. В результате, как предполагается, активируются защитные механизмы, которые снижают риски развития когнитивных нарушений, сахарного диабета и депрессии у пожилых. Новый метод отличается от предыдущих большей эффективностью, отмечает автор исследования Елена Рыбникова:

«Он нацелен на другие эндогенные механизмы. В частности, тайминг наших воздействий, их параметры ориентированы на наши многолетние (более чем 30-летние) исследования молекулярно-клеточных механизмов. Поэтому мишени для нашей технологии, для нашей методики — это динамика внутриклеточных процессов. Конечно, системные механизмы также играют важную роль, но именно совместно с внутриклеточными процессами, которые запускают геномзависимые механизмы».

Методика уже прошла проверку на животных. Сейчас готовятся клинические испытания. Всего за последние годы в стране появилось около 50 новых медицинских изделий, многие из которых направлены на поддержание активного долголетия и профилактику возрастных нарушений. Это портативные тесты слуха и памяти, устройства для тренировки восприятия, системы телемониторинга и цифровые протоколы реабилитации. Кроме того, с прошлого года проводятся пилотные исследования метода ранней диагностики редких заболеваний по геному человека.