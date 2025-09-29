В Екатеринбурге 10-летний школьник выпрыгнул из окна второго этажа школы

В Екатеринбурге десятилетний учащийся третьего класса выпрыгнул из окна второго этажа школы №85, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ребенок получил ушибы.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным портала Е1, по одной из версий, мальчика подбили на прыжок одноклассники, которые снимали происходящее на телефоны. Администрация школы запретила ученикам выходить из школы до 18:00, из-за частых походов школьников в магазин во время перемен. Мальчик якобы заявил, что знает как выйти из школы не через главный вход. Это вызвало интерес у одноклассников, и в результате ученик спрыгнул из окна.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Следователи установят меры, принятые для предотвращения подобных инцидентов, включая установку блокирующих устройств на окнах.

Полина Бабинцева