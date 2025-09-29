Причальная стенка в Чайковском будет передана Пермскому краю

Арбитражный суд Пермского края прекратил рассмотрение иска регионального минтранса к теруправлению Росимущества в Пермском крае. Краевое ведомство требовало признать право собственности Пермского края на вертикальную набережную стенку в Чайковском, на ул. Мира, 1, протяженностью 323 м.

Ранее минтранс обращался в Росимущество с запросом о передаче набережной стенки в краевую собственность. Это обосновывалось необходимостью восстановить объект и использовать его как причальную инфраструктуру для обслуживания населения внутренним водным транспортом. Росимущество же выставило объект на торги по начальной стоимости 38 млн руб.

В ходе рассмотрения иска минтранс добровольно отказался от требований, так как спор был урегулирован в досудебном порядке. «Достигнуты договоренности о передаче набережной стенки из федеральной в краевую собственность, поэтому иск был отозван»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.

Напомним, ранее Росимущество и минтранс договорились о передаче в краевую собственность грузового причала городского района на Решетниковском спуске, 1. Соответствующий иск был также отозван.