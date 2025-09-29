На развитие федеральных автодорог в 2026 году закладывается 773 млрд рублей

На реализацию федерального проекта «Развитие федеральной сети» в 2026 году правительство планирует потратить примерно 773,2 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Из этой суммы правительство выделило три направления трат: господдержка Росавтодора в строительстве и реконструкции автодорог (122,7 млрд руб.), самостоятельное строительство и реконструкция (217,7 млрд руб.), а также капремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования федерального назначения (432,7 млрд руб.).

В 2027 году правительство планирует потратить на федпроект 924,5 млрд руб., а в 2028 — более 1,2 трлн руб.