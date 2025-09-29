Минэк скорректировал сценарий

Минэкономразвития улучшил свой прогноз по курсу рубля. Его ослабление до 100 руб. за $1 ожидается только в 2028-м. Ранее, в апрельском сценарии, аналитики ведомства полагали, что планка в сотню рублей за доллар будет пройдена уже в следующем году, напоминает РБК. В новой версии документа среднегодовой курс на этот год оценивается в 86 руб., а весной Минэк полагал, что будет 94 руб. за $1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Обновленные данные, которые устанавливают движение американской валюты в коридоре 90-95 руб. на ближайшие три года, выглядят обоснованными, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Прогноз скорректирован в ответ на текущую реальность. Рубль — самая загадочная переменная российского рынка. Есть много гипотез, где он должен быть и почему он такой крепкий. Но для Минфина важен в определенном смысле консерватизм. Прогноз Минэка ложится в основу бюджета. И консерватизм, конечно, заключается в том, чтобы предположить более крепкий рубль.

В этом году был большой недобор по нефтегазовым доходам, и можно смело предположить, что в следующем году ожидается довольно крепкий рубль. Есть много факторов, почему нацвалюта может вернуться к более слабым значениям. Это сжатие торгового баланса, некоторый отскок в закупках импорта, пусть даже при слабом спросе, и, соответственно, достаточно стагнирующая ситуация с экспортной выручкой. Достаточно крепкий рубль — это все-таки реальность низкого импорта. Собственно, в этом году мы видели, что соотношение импорта к ВВП остается на рекордно низких значениях, примерно как в 2022 году. И это даже без тех сложностей с расчетами и логистикой, которые были в 2022-м. Сейчас более-менее налажены все каналы, но за счет более слабой динамики и инвестиционного, и потребительского спроса мы имеем, что имеем».

В пользу более крепкого рубля выступают слабый потребительский спрос и стабильные цены на нефть, полагают аналитики, опрошенные “Ъ FM”. Базовый сценарий макропрогноза Минэка строится на комфортной внешней конъюнктуре, при которой нефть марки Brent стоит $70–72 за баррель, дисконт на Urals постепенно сокращается, а экспортные потоки постепенно укрепляются. Консервативный же вариант закладывает нефть на уровне $55–60 за баррель и рост санкций.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что рост цен на нефть в ближайшие годы будет довольно сдержанным: «Прогноз Минэка в части добычи нефти — ключевого нашего экспортного товара, обеспечивающего валютную выручку, — выглядит довольно консервативно. Мы полагаем, что добыча будет выше, поскольку в прогнозе не учтены решения по расширению квот в рамках сделки ОПЕК+. С точки зрения экспорта и экономики это хорошо, с точки зрения валютной выручки это, наверное, нейтральная или слабоположительная история. Мы ожидаем, что при расширении добычи и экспорта нефти в рамках ОПЕК+ цены будут оставаться сдержанными, и роста не будет. Поэтому мы смотрим на новость как на нейтрально-положительную».

В новом прогнозе Минэкономразвития пересмотрело ожидания по потребительскому спросу. Прогноз по росту розничной торговли в этом году пересчитали с 6% до 2,5%, а в следующем году — с 6% до 1%. Все это объясняется высокой ключевой ставкой, дорогими кредитами и ошибочными защитными мерами, которые приняло правительство, считает экономист Евгений Надоршин: «Все сектора, в которых нет существенного присутствия производств двойного назначения, не растут, а подавляющая часть из них именно падает, причем тенденция на ухудшение. Частично это сформировано достаточно дорогим рублем, это давит не только на экспортеров, негативное влияние рубля видно также и на внутреннем рынке.

У местных производителей не получается в гражданских секторах полноценно конкурировать с китайскими импортерами на внутреннем рынке, несмотря даже на ряд защитных мер. А в некоторых случаях защитные меры фактически убили рынок и продолжают его добивать. Обратите внимание, в прогнозе, и в консервативном, и в базовом сценарии, фактически весь рост возникает из производительности.

Но темпы роста производительности не позволяют обеспечить нам достаточный ее прирост, чтобы можно было с таким дорогим рублем быть конкурентоспособными на фоне китайских игроков.

Конкурентоспособности с таким рублем не появится у местных производителей. Я думаю, торговля будет подстраиваться ниже, чем заложено в Минэкономразвитии, как результат это приведет к перестройке курса. Мы увидим, я думаю, в этом году трехзначные курсы, а в следующем, скорее всего, базовый сценарий станет среднегодовым».

Согласно обоим вариантам прогноза, инфляция должна вернуться к цели ЦБ в 4% в следующем году, а ключевая ставка будет постепенно снижаться.

Светлана Белова