«Забег атомных городов» в Нововоронеже собрал более 150 cпортсменов

В городе расположения Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») в седьмой раз состоялся «Забег атомных городов», посвященный 80-летию атомной промышленности. Спортивное мероприятие проходит ежегодно в сентябре в разных городах присутствия предприятий Росатома и собирает любителей бега и активного образа жизни.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

В этом году участие в нововоронежском забеге приняло более 150 человек — сотрудники городских организаций и предприятий, ветераны-атомщики, студенты, школьники, семьи и жители города, неравнодушные к спорту. Программа включала забеги мужчин и женщин в разных возрастных группах на дистанции 2025 метров — символичная дистанция, которая ежегодно увеличивается на один метр. Местом проведения забега стал многофункциональный стадион «Старт», построенный в рамках Соглашения между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области.

«В нашем календарном плане физкультурно-оздоровительных мероприятий забег атомных городов находится на особом месте. Наши жители его любят и ждут, готовятся к нему. На забеге всегда дружелюбная атмосфера, хотя и присутствует соревновательный дух. Забег — это отличная возможность проявить себя, отвлечься от трудовых будней, провести время ярко и с пользой для здоровья в компании единомышленников. Все, кто не остался дома, а пришел на забег, уже стали победителями», - отметил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Памятные медали и футболки получили все участники мероприятия. Победители и призеры, попавшие в тройку лидеров, получили грамоты и памятные сувениры. Организаторами забега выступили профком, отдел социального развития Нововоронежской АЭС.