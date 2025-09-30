В Марий Эл за восемь месяцев родилось 3,4 тысяч детей

В Марий Эл с января по сентябрь этого года родилось 3,4 тыс. детей. При этом три случая родов прошли на дому. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Все роженицы, решившиеся на домашние роды, и их новорожденные были доставлены в Перинатальный центр Йошкар-Олы. Отмечается, что число домашних родов снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Похожая тенденция прослеживается и в Татарстане. В 2024 году в Татарстане прошло 78 домашних родов, а в 2023 году — 83 случая.

Анна Кайдалова