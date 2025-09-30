Ракова Анастасия Владимировна

Родилась 8 февраля 1976 года в Ханты-Мансийске. В 1998 году окончила Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «Юриспруденция», в 2000-м — тот же вуз по специальности «Финансы и кредит».

С 1998 по 2000 год — специалист 1-й категории, ведущий, главный специалист аппарата Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), председателем которой был Сергей Собянин. С мая 2000 года — начальник управления правовой экспертизы законопроектов по конституционному законодательству, административному управлению и административному законодательству Думы ХМАО.

С 18 октября 2000 года — референт первого заместителя председателя правительства ХМАО. С января 2001 года — помощник, первый помощник губернатора Тюменской области Сергея Собянина. В 2005 году назначена руководителем аппарата главы региона.

В 2006–2008 годах — заместитель руководителя секретариата главы администрации президента РФ Сергея Собянина. С июня 2008 года — статс-секретарь — заместитель министра регионального развития РФ.

С февраля 2009 года — директор правового департамента правительства РФ. С октября 2009 года — заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергея Собянина. В октябре 2010 года, после назначения господина Собянина на пост мэра Москвы, стала руководителем аппарата мэра и правительства Москвы в ранге заммэра. С 19 сентября 2018 года — заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.