ВК «Уралочка-НТМК» откроет сезон в Суперлиге 5 октября в Санкт-Петербурге

Первый матч в новом сезоне Суперлиги волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» проведет в Санкт-Петербурге, где сыграет с «Ленинградкой», говорится на сайте клуба. Первый домашний матч «Уралочка» проведет 10 октября: в Екатеринбурге будет принимать команду «Заречье-Одинцово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК" Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

По данным «Ъ-Урал», накануне сезона уральскую команду покинули Елизавета Карполь, Виктория Чернышева, Владислава Бондаренко. Новыми игроками клуба стали Ирина Сорокина (ранее выступала за «Динамо-Метар»), Нина Касаткина («Минчанка»), Юлия Котенева («Тюмень»).

По итогам прошлого сезона уральские волейболистки заняли 7-е место в Суперлиге.

Валерия Орлова