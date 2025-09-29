Юг и Северный Кавказ обеспечили 97% урожая орехов в 2025 году

Валовый сбор орехов в России с 2014 года увеличился почти вдвое и достиг 28,1 тыс. тонн. Об этом сообщает издание «Про агробизнес» со ссылкой на аналитиков РСХБ.

По информации экспертов, Российский рынок орехов держится преимущественно на личных подсобных хозяйствах, которые в 2024 году собрали 26,5 тыс. тонн. Сельскохозяйственные предприятия произвели только 947 тонн, а фермерские хозяйства — 719 тонн.

В отечественном ореховодстве преобладают культуры, адаптированные к местному климату — фундук и грецкий орех.

«География производства сосредоточена в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Каждый из них дает примерно по 13,5 тыс. тонн, что в совокупности составляет более 97% всего объема заготовки в стране. Среди регионов первое место занимает Краснодарский край с показателем 6,3 тыс. тонн. На втором месте Дагестан — 5,4 тыс. тонн, на третьем Ставропольский край — 5,3 тыс. тонн»,— приводятся в сообщении слова аналитиков.

Валентина Любашенко