9,4% семей в Ставропольском крае могут позволить себе рыночную ипотеку

В Ставропольском каре 9,4% семей могут позволить себе квартиру на рыночных условиях. Регион занял 71 строку рейтинга доступности ипотеки в 2025 году, следует из исследования РИА Новости. Ежемесячный платеж за квартиру в 60 кв. м. составляет 73,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Самые доступные условия ипотеки в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь приобрести жилье в ипотеку могут позволить себе 47,1% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно.

Вместе с тем, в Ростовской области ипотеку могут взять лишь 11,9% семей. Средний ежемесячный платеж при этом составляет 74,6 тыс. руб. В Адыгее этот показатель составляет 9,5% при среднем ежемесячном платеже 73,7 тыс. руб., на Кубани — 6,7%.

Мария Хоперская