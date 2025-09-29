На Ставрополье за попытку сбыта прегабалина задержали двух наркодилеров

В Ставропольском крае задержали 18-летнего и 20-летнего закладчиков. Они пытались сбыть прегабалин в Невинномысске, а также на территории СНТ «Зеленый мыс» и «Восход». Об этом сообщили в Telegram-канале антинаркотической комиссии по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе обыска полицейские изъяли из тайников более 255 г. наркотического вещества (прегабалина).

В отношении драгдилеров возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч.ч. 2, 3 ст. 234 УК РФ). Судебного разбирательства они будут дожидаться в следственном изоляторе.

Мария Хоперская