Недостроенный блок университета в Нижневартовске снесут в 2026 году

Недостроенный блок физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета планируют снести в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Недостроенный блок "А" Нижневартовского государственного университета

Фото: МКУ «Управление капитального строительства» ХМАО Недостроенный блок "А" Нижневартовского государственного университета

Фото: МКУ «Управление капитального строительства» ХМАО

«Перенос сроков сноса обусловлен необходимостью выполнения работ, направленных на обеспечение безопасности эксплуатации смежных блоков»,— указали в администрации со ссылкой на МКУ «Управление капитального строительства». Специалисты проведут работы по защите смежных блоков «Б» и «Х», укрепят конструкции и наружные стены, утеплят их.

«Это здание простояло много лет, его конструкции постепенно приходят в негодность, и было принято решение о сносе этого блока»,— пояснил главный инженер «Управления капитального строительства» Андрей Палык. Снос здания отложили из-за расторжения контракта с порядчиком ООО «Стандарт-НВ».

Анна Капустина