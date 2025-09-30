Фармацевтическая компания GSK сменила руководство

Вторая по величине фармацевтическая компания в Великобритании — GSK — объявила об отставке генерального директора Эммы Уолмсли.

Госпожа Уолмсли, возглавившая GSK в 2017 году, сложит свои полномочия в конце текущего года, а ее место займет коммерческий директор компании Люк Милс.

В последнее время котировки GSK стали снижаться из-за сокращения выпуска новых перспективных запатентованных препаратов и неопределенности, связанной с импортными пошлинами США. Эксперты и аналитики были удивлены неожиданной сменой руководства в компании. При этом фондовый рынок отреагировал на новости ростом котировок GSK примерно на 2,5%.

«Назначение нового генерального директора, вероятно, положительно скажется на настроениях рынка»,— цитирует Reuters аналитиков Bank of America Securities.

Евгений Хвостик