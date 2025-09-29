Aurus выезжает на fashion-рынок

Автомобильный бренд Aurus представил линию люксовой одежды и аксессуаров. Самый дорогой предмет коллекции — мужской рюкзак из крокодиловой кожи, его стоимость — 2,6 млн руб., сообщает «РИА Новости». Товары представили на промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». В мужской линейке есть, например, спортивные жилетки, толстовки, кроссовки, лоферы, дорожные сумки и портфели. В каталоге женской одежды есть жакеты, юбки, джемперы и кардиганы.

При этом мировые игроки авторынка уже давно идут по такому пути, например, Ferrari и Bugatti, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Очевидно, что это еще штучный товар. Цена высокая, потому что у такого товара должна быть бешеная маржинальность. Поскольку сам Aurus как производитель такие вещи не делает, а только заказывает, то это не накладывает каких-то больших затрат и обязательств, за исключением раскрутки и имиджа, естественно. В принципе коллекция спортивной или casual-одежды может быть, даже странно, что Aurus не сделал это раньше.

Будут покупать или нет — вопрос не прибыли, а скорее обрамления бренда, чтобы он казался более весомым, значимым.

Я думаю, что покупатели, которые приобретают такие машины (они стоят сейчас более 40 млн руб.), вполне могут к этой машине что-то купить. Аксессуары можно купить у любой автомобильной компании, которая их предлагает, вне зависимости от того, есть у вас автомобиль или нет. Вам никто не запрещает купить очки Bugatti или часы Ferrari, это и к Aurus относится. Не обязательно покупать эти аксессуары как приложение к автомобилю. Что касается госструктур, я вас уверяю, что они иногда покупают аксессуары за такие сумасшедшие деньги. Вполне возможны и какие-то закупки, образно говоря, оптовые».

Возможно, Aurus будет выпускать одежду и аксессуары в коллаборации с отечественными модными марками, считает генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Это испытание бренда на популярность и статусность. Человек, который себе не может позволить купить столь дорогой автомобиль, но хочет приобщиться к миру богатства и роскоши, покупает себе бейсболку Mercedes, поло BMW и так далее. Тем более, когда речь идет о каких-то брендах-легендах, таких как Ferrari, человек чувствует свою причастность к чему-то великому. Бренд Aurus молодой, как ни крути, он почти новорожденный по мировым меркам, потому что люксовые бренды зарабатывают свою репутацию, как правило, довольно долго.

Здесь могли бы помочь коллаборации с какими-то российскими брендами. Возможно, потребитель узнает об Aurus именно по линейкам. Все-таки это не настолько популярный автомобиль. Mercedes мы видим каждый день на дороге, Ferrari, наверное, не каждый день, но это бренд, который за десятки лет вошел в мировую культуру, хотя бы разочек каждый его видел. Я думаю, что пока Aurus существенно менее популярны».

Стоимость аксессуаров от Aurus выше, чем, например, у Ferrari. Кожаный портфель у итальянского производителя стоит порядка €3 тыс., у российского производителя лимузинов — в два-три раза дороже. Это примерно на уровне мерча от Rolls-Royce: британский автоконцерн предлагает сет из шести дорожных сумок за $35 тыс. При этом прежде Aurus запускал продажу своим клиентам отечественные коллекции подарков — фарфора и хрусталя. Например, штоф и два стакана с гравировкой Aurus стоят 38 тыс. руб.

