Зарубежные СМИ: Как миграционный кризис сказывается на лейбористах в Великобритании?

Правительство Кира Стармера стремительно теряет популярность из-за миграционного кризиса в Великобритании. По данным опроса компании YouGov, около двух третей избирателей признали, что лейбористы не оправдали их ожиданий. В минувшие выходные около 900 человек пересекло Ла-Манш на лодках. На одной из них поместилось сразу 125 нелегальных переселенцев. Местная береговая охрана назвала это количество рекордным за всю историю наблюдений. На этом фоне британский министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что кабинет намерен ужесточить миграционную политику. СМИ оценивают высказывания главы МВД как последнюю попытку лейбористов сохранить свои рейтинги и ослабить растущую популярность правой партии «Реформа Великобритании» во главе с Найджелом Фараджем. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В начале сентября лодка с нелегальными мигрантами беспрепятственно высадилась в графстве Кент без сопровождения береговой охраны, несколько десятков человек проплыли дистанцию в 30 км. Это стало первым таким случаем за последние три года. Королевство контролирует свои территориальные воды и, как правило, перехватывает лодки с беженцами. После их, по соглашению с Парижем, отправляют назад во Францию. Взамен Лондон принимает тех, кто просит политическое убежище в Евросоюзе. Однако мера оказалась неэффективной, и вопрос беженцев встал на первое место в британской повестке, пишет Bloomberg. На этом фоне в середине месяца партия Найджела Фараджа вышла на ведущие позиции, тогда в стране разгорелись самые масштабные антимиграционные протесты за всю историю. На улицы вышли более 100 тыс. человек. Акции поддержал и Илон Маск, призвав к роспуску британского парламента.

Королевству грозит политическая революция, отмечает газета INews, со ссылкой на результаты опроса компании YouGov. Из него следует, что если бы выборы в парламент прошли сейчас, большинство проголосовало бы за несистемную «Реформу Великобритании». При этом Кир Стармер может уйти в отставку уже весной в случае провала своей партии на местных выборах.

Сейчас традиционно левые лейбористы отчаянно пытаются подстроиться под правую повестку. Именно с этим связаны скандальные заявления британского министра внутренних дел, сообщает Reuters. Шабана Махмуд предложила выдавать бессрочное разрешение на пребывание в королевстве только тем, у кого высокий уровень английского языка, нет судимости, и есть опыт волонтерства в своих общинах. Еще одно условие — отказ от претензий на социальные пособия. Срок для получения ВНЖ должен вырасти с пяти до 10 лет. В свою очередь Найджел Фарадж предлагает и вовсе прекратить выдачу бессрочного вида на жительство и заменить его пятилетними рабочими визами.

Премьер Кир Стармер называет взгляды Фараджа на миграционную политику расистскими. В интервью British Broadcasting Corporation глава лейбористов заявил, что планы лидера «Реформы Великобритании» нереализуемы и подчеркнул, что бессрочным разрешением на пребывание в стране пользуются сотни тысяч легальных переселенцев. Миграционный вопрос был ключевым, когда в 2016-м обсуждался выход Великобритании из ЕС, его также инициировал Найджел Фарадж. Сам политик рассчитывает, что повторит успех Brexit и воплотит свои планы в жизнь.