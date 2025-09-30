Ученые из КНР массово возвращаются в Китай из США

С начала прошлого года по меньшей мере 85 китайских ученых, работающих в США, перешли на работу в китайские исследовательские институты, сообщает CNN. При этом более половины из них сделали это в 2025 году.

По мнению экспертов, эта тенденция будет усиливаться, поскольку Белый дом стремится сократить бюджеты на исследования и усилить контроль за иностранными специалистами, а Пекин значительно нарастил инвестиции в инновации.

Как отмечает телеканал, китайские университеты и компании предлагают высокие зарплаты, бонусы и другие льготы для зарубежных специалистов. А по данным ОЭСР, только в 2023 году Китай потратил на исследования и разработки более $780 млрд, практически догнав по затратам США.

Ранее Стэндфордский университет опубликовал исследование, согласно которому в период с 2010 по 2021 год из США в Китай переехали работать около 12,5 тыс. ученых.

Кирилл Сарханянц