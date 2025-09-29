В Ставропольском крае двух бизнесменов подозревают в легализации более 4,5 млн рублей

В Ставропольском крае замдиректора ООО «Стимул» и технического директора ООО «СПС» подозревают в мошенничестве и легализации более 4,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2022 года георгиевское ОМВД и ООО «Стимул» подписали контракт на капитальный ремонт центра временного содержания иностранных граждан. Подрядчик фальсифицировал отчеты, указав в них работы, которые фактически выполнены не были. Реконструкция учреждения проводилась по необоснованно завышенной стоимости. Кроме того, замруководителя организации привлек на субподряд ООО «СПС» под видом аренды технического оборудования на сумму более 4,5 млн руб. Однако указанное оборудование в действительности не передавалось, а плата тем не менее поступила на счета ООО «СПС». Похищенные деньги фигуранты «отмыли» через фиктивный договор по ремонту автодорог в Краснодарском крае на аналогичную сумму.

Уголовное дело возбуждено по материалам краевых управлений ФСБ и МВД России. Замдиректора ООО «Стимул» также предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Мария Хоперская