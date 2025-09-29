Локальная заправка в Перми ограничила продажу бензина из-за дефицита топлива

Автозаправочная станция Quadro, действующая в Перми по адресу: ул. Романа Кашина, 107а, сообщила о дефиците топлива на внутреннем рынке. Как уточняет 59.ru, на АЗС временно приостановлена продажа бензина марки АИ-92. Как указано в соцсетях заправочной станции, дефицит приводит к постоянному росту оптовых цен. «Фактически в опте цена сейчас выше розничных цен на АЗС», — указано в сообщении.

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пермском УФАС, обращений от участников рынка розничной реализации бензинов по поводу сложностей с поставками автомобильного топлива не поступало. В Правительстве Пермского края оперативно прокомментировать появившуюся информацию о дефиците бензина не смогли. На АЗС объясняют ситуацию высоким сезоном потребления, внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

По словам источника «Ъ-Прикамье» на рынке, проблемы с поставками бензина испытывают независимые операторы. При этом у сетей ВИНК (вертикально интегрированных компаний) дефицита не наблюдается. «У независимой розницы будут сложности», — подчеркнул собеседник.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт», что с 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. 25 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бензин марки АИ-95 поставят на заправки в течение двух дней, бензин АИ-92 — в течение двух недель.