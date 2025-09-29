Сотрудников фирмы осудят за пожар в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело в отношении двух работников коммерческой организации, действия которых привели к возгоранию в помещении строящегося в аэровокзального комплекса аэропорта Новокузнецка. Фигурантам дела вменяют в вину нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, 11 февраля 2024 года монтажники компании проводили работы по устройству технологических отверстий в железобетонных конструкциях. При использовании бензореза образовались искры, от которых воспламенились находящихся по близости горючие материалы.

Как установили правоохранители, мастер организации допустил к выполнению работ с бензорезом сотрудников без наряд-допуска, а также не оградил помещение и не обеспечил должный контроль. Ущерб от действий монтажников оценивается более чем в 44 млн руб. В настоящее время, здание аэропорта восстановлено.

Как писал «Ъ-Сибирь», строительство нового аэровокзального комплекса площадью 20 тыс. кв. м в аэропорту Новокузнецка началось в 2021 году. Ввод нового терминала должен был состояться в начале 2024 года, но был перенесен на февраль 2025-го. Новый аэровокзал позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза, с 270 до 580 пассажиров в час. Заявленные инвестиции в проект — около 7 млрд руб.

Александра Стрелкова