«Рынок элитной недвижимости демонстрирует уверенный рост»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о динамике цен и предложения в сегментах элитной и премиальной недвижимости в столице.

Рынок элитной недвижимости Москвы демонстрирует уверенный рост цен. По данным исследования аналитиков компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и «Балчуг Девелопмент», средневзвешенная стоимость квадратного метра в сегменте к августу этого года почти достигла отметки в 2,5 млн руб. — плюс 18% к прошлому году. В премиум-классе динамика не такая яркая, но тоже существенная: около 1 млн руб. за метр — почти плюс 12%.

В целом цены в верхнем сегменте за лето увеличились примерно на четверть. Эксперты отмечают, что это связано не только с инфляционным фоном, но и с ростом себестоимости проектов. Рост стоимости премиальной недвижимости подтверждает устойчивость сегмента и его привлекательность как инструмента вложений, полагают эксперты. Инвестиции в такую недвижимость сегодня — это сохранение капитала, а главное — возможность приумножить его. Ограниченное качественное предложение и высокий интерес состоятельных покупателей создают долгосрочный потенциал роста цен.

Вместе с ценами подрос и объем предложения. Общий объем экспозиции к концу лета 2025 года составил 588 млрд руб. Это на 10% больше, чем годом ранее. При этом внутри рынка прослеживаются разнонаправленные тенденции: предложение в премиум-сегменте сократилось на 6%, а в элитном —выросло на 42%. Что касается сделок, то их стало больше в районах Москвы с насыщенной инфраструктурой. Так, доля покупок в Хамовниках и Замоскворечье выросла с 3% до 21%. Лидером по приросту стал Донской район, где количество сделок увеличилось более чем вдвое.

Светлана Бардина