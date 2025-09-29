Спорт и политика

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какими видами спорта занимаются, в частности, Владимир Путин, Дональд Трамп и Джастин Трюдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters Фото: Chris Wattie / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters Фото: Chris Wattie / Reuters

С тем, что российский президент — один из самых спортивных в мире, вряд ли кто-то будет спорить. Самбо, дзюдо, горные лыжи, плавание, хоккей — список видов спорта, которыми занимается Владимир Путин, длинный. Остальные мировые политики таким разнообразием похвастать не могут, но тоже имеют к спорту кое-какое отношение. Например, Дональд Трамп фанатично предан гольфу. Оставим за скобками, что это большой бизнес и возможность проводить переговоры. Но факт в том, что глава США провел на гольф-поле почти 30% своего президентского срока. Если учесть, что ему 79 лет, то можно утверждать, что он в хорошей форме.

А вот в серьезных спортивных состязаниях политики принимают участие редко, хотя в истории такие случаи были. Король Испании Филипп VI, например, заявился на Олимпиаду в Барселоне в 2012 году. Причем в состязании трехместных парусных лодок он занял шестое место — это прекрасный результат. Стоит отметить и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который не испугался выйти на ринг в том же 2012-м и при всем честном народе отправил в нокаут сенатора Патрика Бразо.

Конечно, спорить с достижениями на ринге Виталия Кличко, который сначала был чемпионом мира по боксу, а потом стал мэром Киева, трудно. Только вот запомнится габаритный тяжеловес на этом посту не мудрыми политическими решениями, а, скажем так, не самыми умными высказываниями, которые постоянно становятся мемами.

Владимир Осипов