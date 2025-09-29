Урожай озимых подсушило

Засушливая осень в южных регионах ударила по яровым и поставила под угрозу урожай озимых. В Ростовской области недостаток дождей привел к чрезвычайной ситуации, которой присвоили федеральный характер. Три сотни агропредприятий региона в 2025 году не смогут погасить кредиты и просят их реструктурировать. Убытки подсчитывают и фермерские хозяйства на Кубани. Некоторые заранее переносят посевные площади в регионы средней полосы. Тему продолжит Станислав Крючков.

По данным Минсельхоза, ущерб, еще не до конца очевидный в своих масштабах, уже составил почти 4 млрд руб. Более 200 тыс. га посевов полностью погибли, свыше 500 агрофирм пострадали. Засухой на юге страны уничтожено 40% урожая пшеницы и подсолнечника. Из-за погодных условий урожайность в ряде районов Ростовской области и Краснодарского края снизилась на 35%, а где-то — на 50%.

Проблема коснулась и плодовиков. Помимо зерновых и масличных культур упал урожай яблок. И калибр меньше, и отдача не та. Но у хлеборобов проблем больше, отмечает глава отраслевого союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков: «Урожайность крайне низкая. По пшенице — 20-30 центнеров — это катастрофа. Недобор на 30% по сравнению с 2024 годом. Конечно, это убыток».

В Институте наук о Земле подтверждают: недостаток влаги в почве вырос. 15 из 30 последних лет были засушливыми. Среднегодовое количество осадков в Ростовской области уменьшилось вдвое. Отдельное явление — суховеи с востока. Проблема ставит под удар и урожай озимых. Помимо этого так называемые провокационные дожди, объясняет эксперт-аналитик компании «АгроСигнал» Юрий Куликов: «В зоне основного риска поля, где уже появились всходы, или те, где с точки зрения сельскохозяйственной метеорологии отмечается тенденция к засухам. Это южные регионы и Центральное Черноземье. И данное явление начинает приобретать системный характер, в частности, Ростовская область, Краснодарский край. Несмотря на то, что после сева семена могут лежать в сухой почве, это так называемый амбарный сев, в ряде случаев они уже проклюнулись, потом им не будет хватать влаги. А растению для дальнейшего развития она просто необходима».

Несмотря на проблемы юга, общий урожай зерновых в 2025 году окажется сопоставим с 2024-м — тогда было 126 млн т. По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, масличные и вовсе, несмотря ни на что, превысят показатели прошлого года: и по сое, и по рапсу, и по подсолнечнику. Но ростовские и кубанские фермеры с проблемой столкнулись уже сейчас, говорит генеральный директор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова: «Если бы в Ростовской области, в Краснодарском крае, Ставрополье был урожай хотя бы на уровне прошлого года, то совокупный оказался бы выше гораздо, чем в 2024-м.

Выходили в основном за счет южных регионов. Но в 2025-м этого, к сожалению, не случилось из-за погодных условий. В других регионах вполне достойный урожай. Часть посевов была застрахована, ввели особый режим помощи предприятиям, находящимся в предбанкротном состоянии. Денег нет, даже налоги заплатить нечем из-за того, что фактически выручки нет».

Чтобы не потерять в урожайности, ряд владельцев земель на юге загодя перенесли часть посевных площадей в центральную Россию. Генеральный директор «Авиор-Групп» Руслан Гылка из Придонья перебазировал свой подсолнечник во Владимрскую область. Но там другая напасть, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Не только засуха, еще и дожди. Погодные условия сдвигаются. Естественно, не только подсолнечника, каждой культуры касается».

По словам ростовского губернатора Юрия Слюсаря, в Москве на проблему готовы откликнуться — на осеннюю посевную льготные лимиты по кредитам расширят. Правда, остался всего лишь месяц.

Станислав Крючков