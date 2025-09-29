Сто из ста

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о о впечатляющих характеристиках и дизайне 100-дюймового телевизора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dreametech. Фото: dreametech.

Бренд Dreame представил тизеры своего внедорожника. Им оказался электромобиль, который, скажем так, цитирует внешность Rolls-Royce Cullinan. Это уже вторая заявка производителя бытовой техники. Дебютная модель электрокара была анонсирована пару недель назад и по дизайну она имитирует Bugatti Chiron. Кстати, я уже рассказывал о том, что за создание машин на батарейках все чаще берутся компании из отрасли бытовой электроники. Дебют люксового электрического внедорожника намечен на 2027 год. Возможно, российские покупатели смогут познакомиться с ним одними из первых.

Свои телевизоры, например, что тоже стало для компании новой категорией товара, Dreame начала продавать и производить именно в России. А мне удалось одному из первых протестировать флагманское ТВ-решение — модель 100Q100. Это не первый 100-дюймовый телевизор вообще, но когда видишь его вблизи, все равно охватывает оторопь. Вместе с коробкой он весит 92 кг, а габариты проще описать как двуспальная кровать. Именно размеры и массу можно считать единственными неприятными особенностями. Подъем устройства на лифте или по лестнице в большинстве случаев будет просто невозможен. Так что это решение скорее для частного дома.

4K экран на базе QLED+ с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 600 нит дает отличную цветопередачу, но по своей сути работает как черная дыра: он целиком поглощает внимание. Кажется, что если не выдержать пропорции в интерьере, панель с диагональю 2,5 м засосет и самих зрителей тоже. На ощущение физического погружения работает не только размер, но и поддержка технологий HDR10+, Dolby Vision и Dolby Atmos, а также собственный процессор с инструментами ИИ, которые распознают сцены в кадре, адаптируют изображение под них, улучшают цвета, контрастность и повышают разрешение до 4K. Еще до зрительного соприкосновения с картинкой удается полюбоваться работой дизайнеров. Металлические корпусы самого 100Q100 и пульта управления, почти до зеркального состояния отполированные массивные ножки и эстетичная задняя панель говорят о желании создателей произвести приятное впечатление на будущих владельцев. Удалось на все сто.

