Экс-военный решил не обжаловать приговор за взятку от представителей «Телты»

Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александр Оглоблин решил не подавать апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на защитника господина Оглоблина Максима Довганя. Ранее суд установил, что в 2016-2021 годах генерал-майор Александр Оглоблин получил свыше 12 млн руб. от представителей АО «Пермский телефонный завод «Телта». Взамен он обещал взяткодателям обеспечить завод гособоронзаказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В феврале 2022 года господин Оглоблин получил 4,5 года общего режима за мошенничество в особо крупном размере при реализации контракта Минобороны с АО «Воентелеком» на поставку оборудования. Путем частичного сложения наказаний вторым приговором ему было назначено наказание в виде девяти лет колонии со штрафом 11,6 млн руб.