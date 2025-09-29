Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о работах дизайнера, созданных в эстетике сестер Олсен.

Galerie by The Row — это пространство бренда The Row, где собраны ювелирные украшения, арт-объекты и редкие предметы, объединенные общей эстетикой минимализма и той самой quiet luxury. Важно подчеркнуть: это не коллаборации, а кураторский выбор — работы тех мастеров, чья философия созвучна эстетике сестер Олсен. Сейчас в Galerie представлены украшения Лизы Айснер.

Лиза Айснер — фигура многогранная: редактор журналов, фотограф, издатель книг и дизайнер украшений. В ее биографии Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес и, конечно, Чейенн — родной город в Вайоминге.

Украшения она начала делать в 2014 году, и с самого начала вдохновлялась американским Западом: бирюза из закрытых аризонских шахт, черный жад из Вайоминга, окаменелости и минералы из частных коллекций.

Участие в Galerie by The Row — это далеко не первый опыт работы Лизы с громкими именами в моде. Еще в 2015-м она создавала украшения для показа Tom Ford.

Анна Минакова