Потолок внешнего госдолга России к 2027 году составит $66,8 млрд

В проекте федерального бюджета России на 2026–2028 годы установлен верхний предел внешнего госдолга на 1 января 2027 года в размере $66,8 млрд, или €59,1 млрд. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на ту же дату запланирован на уровне 37,4 трлн руб. В части госгарантий максимальный объем внутреннего госдолга в рублях на 1 января 2027 года составит 2,25 трлн руб., на 2028 год — 2,3 трлн руб., а на 2029 год — 2,4 трлн руб.

Потолок внешнего госдолга России по госгарантиям в иностранной валюте, в свою очередь, равен $35,6 млрд, или €31,5 млрд, на 1 января 2027-го. Показатель сохранится на примерно таком же уровне в 2028 и 2029 годах.