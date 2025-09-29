В Удмуртии презентовали межрегиональный туристический автомаршрут «Ожерелье Камы»

«Роснефть» совместно с дочерними обществами «Удмуртнефть» и «Башнефть», а также министерства по туризму Удмуртии и Башкирии представили новый межрегиональный туристический маршрут «Ожерелье Камы». Проект предлагает погрузиться в культурно-исторические достопримечательности двух регионов, расположенные вдоль живописных берегов величественной реки Камы.

Презентация маршрута состоялась одновременно на двух АЗС «Башнефть» (входит в «Роснефть») в Удмуртии и Башкирии. Представители компании и экспертного туристического сообщества поделились впечатлениями о запоминающихся локациях путешествия, которые расположены в двух соседних республиках.

«По статистике количество автомобильных путешественников с каждым годом растет, поэтому, уверена, открывая межрегиональные маршруты, мы движемся в правильном направлении. “Ожерелье Камы” будет пользоваться большой популярностью как среди жителей Удмуртии, так и других регионов»,— отметила на презентации маршрута заместитель министра по туризму Удмуртии Ирина Ульенко.

«Ожерелье Камы» впечатляет разнообразием локаций. Стартует путешествие в городе Воткинске, где в доме под №1 на бывшей Господской улице в 1840 году родился будущий великий композитор Петр Ильич Чайковский. Далее автотуристов ожидает разнообразие локаций: дом-музей олимпийской чемпионки Галины Кулаковой в селе Италмас, оружейная столица Удмуртии — Ижевск, музей знаменитых «Бурановских бабушек», купеческий квартал Сарапула, село Николо-Березовка со старинным Никольским храмом, город Нефтекамск и местный парк «Тропа здоровья».

Для путешественников на колесах «Роснефть» создает безопасные и комфортные условия на своих автозаправочных станциях.

«Здесь туристы смогут заправиться гарантированно качественным топливом, отдохнуть в кафе и приобрести товары, необходимые в дороге. Мы стремимся, чтобы вы не только получили яркие впечатления от маршрута, но и с комфортом провели время в пути,— отметил на презентации маршрута директор регионального отделения «Удмуртия» ООО «Башнефть-Розница» Ильдар Газизов.

Совместно с партнерами со всей России «Роснефть» презентовала свыше 50 маршрутов для автопутешествий по стране, которые представлены на информационно-сервисной платформе «Горизонты России».