В аварии на трассе в Ставропольском крае пострадали восемь человек

В ДТП на трассе в Ставропольском крае пострадали восемь человек. Авария случилась утром 29 сентября на автодороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Предварительно установлено, что водитель минивэна оказывал услуги пассажироперевозки. Он потерял управление автомобилем, из-за чего минивэн съехал в кювет и опрокинулся.

В результате случившегося пострадали водитель и семь пассажиров. Среди них двое двое несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Проверка проводится на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская