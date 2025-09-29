Акцизы на алкоголь вырастут с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года акцизы на основную алкогольную продукцию будут повышены. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных правительством на рассмотрение Госдумы.

Для алкоголя крепче 18 градусов с 2026 года акциз составит 824 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в продукции. Сейчас этот показатель ниже — 740 руб. Таким образом, рост составил 11,4%. Это коррекция больше изначально запланированной: в прошлом году значение планировалось установиться на уровне 770 руб. с 1 января 2026 года.

В категории спиртного слабее 18 градусов акциз с 1 января будущего года будет рассчитываться как отношение 165 руб. к объемной доле этилового спирта. Сейчас сумма для расчета ниже — 148 руб. Со следующего года она первоначально должна была составить 154 руб.

Акциз для тихого вина с 1 января 2026 года составит 148 руб. за 1 л, игристого — 160 руб. Сейчас значения зафиксированы на уровне 113 руб. и 125 руб. соответственно. В категории пива крепостью до 8,6% планируется повышение с 30 до 33 руб. за 1 л. Аналогичные ставки заложены для сидра, пуаре и медовухи.

Александра Мерцалова